В Европе число жертв от урагана "Герварт" возросло до шести

2017-10-30 05:09 | www.trend.az | 5

Количество жертв от урагана "Герварт", обрушившегося на Европу в воскресенье, увеличилось до шести, два человека погибли в Польше, еще двое — в Чехии, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ураган обрушился на центральную и северную части Германии. Как ранее сообщили немецкие СМИ, в результате непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько пострадали.

На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево, сообщает Radio Poland. Еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

По данным телеканала Euronews, в Чехии в результате падения деревьев погибли мужчина и женщина. Отмечается, что из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение. По причине сильного ветра закрыт зоопарк в Праге.

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