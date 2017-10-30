Посол: “Президенты Азербайджана и Турции наметят в Баку планы на будущее”

2017-10-30 07:47 | www.apa.az | 4

Посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим прокомментировал визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство “Анадолу», посол сказал, что сегодня президент Турции примет участие в церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. “Эта железная дорога, которая соединит Китай c Лондоном», - сказал Х. Ибрагим.

Дипломат напомнил также, что завтра состоится очередное заседание азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня с участием президентов обеих стран.

«Турция - стратегический партнер Азербайджана, и мы полагаемся на братскую страну. Сотрудничество между нашими странами динамично развивается. На очередном заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня будут обсуждаться вопросы и проекты глобального значения. По их итогам президенты наметят планы совместных действий на будущее», отметил дипломат.

Коснувшись сотрудничества в военной области, посол подчеркнул, что укрепление сотрудничества между имеющей одну из самых мощных армий в мире Турцией, и имеющей самую современную армию в регионе Азербайджаном, в значительной степени способствует безопасности на Черном и Каспийском морях.