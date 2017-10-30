Протяженность надземного метро Ташкента будет равна 52,1 км

2017-10-30 07:56 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Возводимая в Ташкенте надземная кольцевая линия метро будет иметь общую протяженность 52,1 км, из которых 50,5 км решено проложить над землей с помощью эстакады высотой 6 метров, остальные 1,6 километра - по земле.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Узбекистана, посвященном ознакомлению Шавката Мирзиёева с ходом строительных работ надземной линии метро, которые находятся на начальной стадии.

Проект, рассчитанный на 2017-2021 годы, будет реализован в пять этапов. На первом этапе будет построен отрезок от станции "Дустлик" Ташкентского метрополитена до рынка "Куйлюк". Протяженность линии составит 11 км, намечается построить восемь станций.

На втором этапе линия метро свяжет рынок "Куйлюк" и станцию метрополитена «Олмазор». На третьем этапе будет построен участок между станциями «Олмазор» и «Беруни». На следующем этапе линия метро свяжет станции «Беруни» и «Бодомзор». На последнем этапе линия метро будет соединена со станцией «Дустлик».

В настоящее время начата закладка монолитных бетонных стоек для эстакады.

Президент Узбекистана дал ответственным лицам соответствующие поручения по полной сдаче новой современной транспортной линии до 2020 года.

(Автор: Диана Алиева)

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