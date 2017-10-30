Президент Узбекистана и зампредседателя правительства России обсудили в числе других развитие военно-технического сотрудничества

2017-10-30 07:57 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина, прибывшего в страну по поручению Президента России Владимира Путина.

Как сообщили в пресс-службе Президента Узбекистана, в ходе встречи речь шла не только о таких традиционных направлениях, как торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, но и о расширении военно-технического сотрудничества между Узбекистаном и Россией, практической реализации договоренностей и соглашений в данной области.

Было особо подчеркнуто, что государственный визит Президента Республики Узбекистан в Российскую Федерацию в апреле нынешнего года, а также проведенные встречи лидеров двух стран, в том числе в рамках саммита СНГ в городе Сочи 10 октября, позволили вывести двустороннее долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество на новый качественный уровень.

Сегодня устойчивыми темпами растут объемы торговли, реализуются крупные инвестиционные проекты с ведущими компаниями и банками России в нефтегазовом комплексе, металлургии, машиностроении, электротехнической, текстильной, пищевой, фармацевтической и других отраслях экономики Узбекистана.

Активизировалось взаимодействие между регионами и на уровне бизнеса. Развивается плодотворный культурно-гуманитарный обмен.

Отмечена важность укрепления промышленной кооперации между ведущими предприятиями и компаниями двух стран, нацеленной на скорейшее продвижение совместных перспективных программ и инновационных проектов.

Вице-премьер правительства России подчеркнул заинтересованность и готовность Российской Федерации к развитию полномасштабного и взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Узбекистан в духе стратегического партнерства и союзничества.

(Автор: Диана Алиева)

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