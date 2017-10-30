Узбекистан в среднем потребляет 51 млрд. кубометров воды

2017-10-30 07:58 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан в среднем потребляет 51 млрд. кубометров воды, из которых 90 процентов – сельское хозяйство, 4 процента – коммунальное водопотребление.

Такие данные были озвучены представителем Минсельводхоза республики в ходе семинара по управлению водными ресурсами, состоявшегося в течение прошедшей недели в Ташкенте.

Организатором мероприятия выступило Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС), а также при экспертном сопровождении Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА).

По словам эксперта РЭЦЦА Вохиджона Ахмаджонова, в 1991 году при населении Узбекистана в 21 млн. человек, потребление воды составляло 63-64 млрд. кубометров в год. Это примерно 3 тыс. кубометров оды в год на душу населения. На сегодняшний день количество жителей увеличилось и составляет более 32 млн., а водопотребление в среднем составляет 51 млрд. кубометров в год. Как показывают эти цифры, водопотребление на душу населения уменьшилось в два раза.

В ходе семинара участники ознакомились с концепцией интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР). Эксперты РЭЦЦА поделились своим опытом по ИУВР и успешному бассейновому планированию в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Участниками – специалистами ряда госорганов Узбекистана была составлена сравнительная таблица концепции ИУВР с законодательными практиками в республике.

Организаторы отмечали, что в настоящий момент все страны ЦА идут по пути внедрения принципов интегрированного управления водными ресурсами. При таком подходе основной упор делается на создание определенной системы принятия решений и планирования на будущее, когда определяются приоритеты для конкретного речного бассейна и принимаются совместные решения. Внедрение ИУВР очень сложный и долгий процесс, но без него невозможно эффективно управлять водными ресурсами.

(Автор: Диана Алиева)

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