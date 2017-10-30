Президент Узбекистана ознакомился со строительством Tashkent City

2017-10-30 07:59 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 октября ознакомился с проектом центра Tashkent City, который станет международным деловым центром.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, площадь современного комплекса, который будет размещен между улицами А.Навои, Олмазор, И.Каримова и Фурката, составит 80 гектаров.

На территории Tashkent City будут построены бизнес-центры, торговые комплексы, гостиницы, офисы, конгресс-холл, выставочные залы, современные многоэтажные жилые дома, рестораны, созданы искусственное озеро и фонтаны, социальные и другие объекты.

В настоящее время осуществляется работа по подготовке территории к строительству. К проектированию и строительству центра привлекаются ведущие отечественные и зарубежные проектные институты, иностранные инвесторы.

Президент Узбекистана на строительном участке ознакомился с проектами и планами современного центра. Обсуждены задачи, стоящие перед заказчиками и строителями, организационные и финансовые вопросы. Даны поручения по совершенствованию проектов и осуществлению строительных работ в назначенные сроки.

Добавим, что 28 июля 2017 года принято постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по улучшению архитектурного облика и благоустройства центральной части города Ташкента, а также созданию надлежащих условий для населения и гостей столицы».

В соответствии с этим документом образована дирекция при Кабинете Министров по строительству и эксплуатации объектов на территории Международного делового центра Tashkent Сity.

(Автор: Диана Алиева)

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