От агросектора до морских перевозок: Новые грани сотрудничества Ирана и Азербайджана (Интервью)

2017-10-30 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Эксклюзивное интервью АМИ Trend с новым сопредседателем азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, министром экономики и финансов Ирана Масудом Карбасианом.

Между Ираном и Азербайджаном будет создан СЭЗ

По словам министра, Иран поддерживает предложение Азербайджана по созданию специальной экономической зоны (СЭЗ) в городе Астара (Иран).

Как отметил Карбасиан, создание СЭЗ освободит Азербайджан от ряда регуляций: “Это позволит Азербайджану извлечь выгоду из своих инвестиций в иранскую Астару”.

Инициативу создания СЭЗ озвучил на прошлой неделе министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе встречи в Баку с иранской делегацией во главе с Карбасианом.

Карбасиан также пообещал держать данное предложение в поле зрения, чтобы помочь Азербайджану реализовать свой инвестиционный проект в иранской Астаре.

Ранее Азербайджан также согласился инвестировать 60 миллионов евро в развитие железнодорожных объектов в иранской Астаре.

Иран заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в агросфере

В свою очередь, Иран хочет арендовать земельные участки в Азербайджане для выращивания сельскохозяйственной продукции.

“Мы уже обладаем подобным опытом в Украине, Казахстане, Бразилии, а также в ЮАР и можем применить его в Азербайджане. За счет выращивания и заготовки продукции за рубежом Иран, в свою очередь, может удовлетворить часть своей потребности в агропродукции. Кроме того, подобное сотрудничество может сыграть важную роль в расширении товарооборота между Азербайджаном и Ираном”, - сказал министр.

В целом, по словам министра, Иран весьма заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере сельского хозяйства.

“Иран обладает немалым опытом и необходимыми технологиями в данной сфере. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере сельского хозяйства с другими странами, в частности с Азербайджаном”, - отметил Карбасиан.

Ранее министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил, что обе страны обсудили возможность создания совместного предприятия по производству сельскохозяйственной техники, создания различных совместных предприятий в аграрном секторе, а также возможность сотрудничества в сферах производства семян, пчеловодства, животноводства и в других направлениях.

Иран призывает Азербайджан использовать нацвалюты в торговле

Иран также предлагает Азербайджану использовать национальные валюты обеих стран в двусторонней торговле.

По словам Карбасиана, стороны обсуждают возможности создания независимого банка в целях облегчения финансовых связей между Азербайджаном и Ираном, а также использования национальных валют в двусторонней торговле.

“Расширение сотрудничества в банковской сфере - путь для дальнейшего развития экономических и производственных связей между нашими странами”, - сказал Карбасиан.

Министр рассказал об опыте использования национальной валюты в торговле с Турцией и Россией и отметил возможность применения данного опыта в торговом сотрудничестве с Азербайджаном.

В сентябре Центральные банки Турции и Ирана подписали соглашение об использовании национальных валют в двусторонней торговле. В рамках соглашения Центробанк Турции выделит кредит в размере пяти миллиардов лир, а Центробанк Ирана эквивалентную сумму в риалах своим соответствующим банкам-агентам. Эта сумма будет использоваться трейдерами обеих стран в качестве аккредитивов с периодом погашения в один год.

На повестке сотрудничество в сферах морских перевозок, энергетики и таможенных услуг

Карбасиан затронул планы по расширению сотрудничества с Азербайджаном в других сферах, в числе которых морские перевозки, производство электроэнергии и предоставление таможенных услуг.

В частности, по словам министра, развитие иранских портов Каспий и Амирабад, а также порта Алят в Азербайджане создадут необходимые условия для осуществления грузовых и пассажирских перевозок.

Азербайджан и Иран, продолжил министр, обсуждают способы увеличения времени работы таможенных пунктов на границе, что позволит упростить транзит товаров.

Карбасиан также затронул энергосотрудничество между странами, призвав следить за планами по расширению сотрудничества в сфере поставок электроэнергии между Азербайджаном и Ираном.

(Авторы: Фархад Данешвар, Анвар Мамедов)

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