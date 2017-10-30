Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира «Формулы-1»

2017-10-30 08:37 | www.oxu.az | 5

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Как сообщает Oxu.Az, в гонке Гран-при Мексики 32-летний британец финишировал девятым и за два этапа до финиша сезона стал недосягаем в личном зачете для ближайшего преследователя немца Себастьяна Феттеля из «Феррари».

Победителем гонки в Мексике стал стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим - его соотечественник Кими Райкконен из «Феррари».

В личном зачете Хэмилтон набрал 333 очка, в активе Феттеля 277 баллов, у Боттаса, идущего третьим, - 262.

A.M.