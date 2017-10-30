Грузовое судно с 1,8 тыс. тонн топлива на борту село на мель у берегов Германии

2017-10-30 09:00 | www.trend.az | 5

Грузовое судно Glory Amsterdam, на борту которого находится 1,8 тыс. тонн дизельного топлива и 140 тонн судового топлива, в воскресенье село на мель у берегов острова Лангеог (входит в состав Фризских островов), передает ТАСС со ссылкой на издание Spiegel Online.

По его информации, 225-метровое судно село на мель из-за разбушевавшегося урагана "Герварт". На его борту находятся 22 члена экипажа, никто из них не пострадал. Экстренные службы проводят спасательную операцию, для поиска возможных утечек горючего задействован самолет.

Штормовой циклон "Герварт" обрушился на Германию в ночь на воскресенье с порывами ветра до 50 м/с. В некоторых районах страны из-за упавших деревьев было прервано движение поездов и электроснабжение, перекрыты автострады. Жертвой вызванного "Гервартом" наводнения стал один человек на севере Германии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

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