Секута: «США выделили помощь Азербайджану на 26 млн. долларов в борьбе с распространением оружия массового поражения»

2017-10-30 10:32 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Посол сказал, что в течение этого периода времени погранслужбы США выделили помощь Азербайджану в размере более 26 миллионов долларов путем поставок оборудования и проведения учений: «Наша цель – помочь Азербайджану в более надежной защите границ».

«Границы должны быть открытыми для развития торговых отношений, но мы должны проявлять бдительность в связи с людьми, которые занимаются контрабандой биологического и химического оружия, а также оружия массового поражения», - отметил дипломат.