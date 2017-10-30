США начнут масштабные военные учения

2017-10-30 10:34 | www.apa.az | 5

Стратегическое командование США (StratCom) объявило о начале масштабных военных учений Global Thunder-2018 («Глобальный гром-2018»).

Как сообщает АПА со ссылкой на Интерфакс, в ходе учений будут задействованы штаб StratCom на военно-воздушной базе Offutt, подчиненные штабу части в различных районах мира, включая ракетные части и части ВВС.

В ходе маневров будут отрабатываться действия по стратегическому противостоянию, космические операции, операции в киберпространстве, методы ведения электронной войны, противоракетная оборона, разведывательные действия.

В пресс-релизе не говорится, сколько продлятся учения. По опыту предыдущих лет, они продолжаются около 10 дней.

Учения Global Thunder проводятся ежегодно. Однако, как отмечают наблюдатели, их нынешней особенностью является напряженность в отношениях между США и Северной Кореей. Лидеры обеих стран периодически обмениваются угрозами о возможных взаимных ударах.