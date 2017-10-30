Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı başa çatdı – VİDEO + FOTO

2017-10-30 09:26 | www.oxu.az | 9
Oktyabrın 20-dən 28-dək Bakıda dünyanın caz ifaçıları üçün bir növ ənənəvi bayrama çevrilmiş Beynəlxalq Caz Festivalı keçirilib.
Oxu.Az xəbər verir ki, festivalda Almaniya, ABŞ, İsveçrə, İsveç, Niderland, İsrail, Türkiyə, Norveç, Kolumbiya, Qvineya, Meksika, Polşa, habelə Azərbaycanın caz kollektivləri iştirak edib.
Bakı Beynəlxalq Caz Festivalının sonuncu günləri - oktyabrın 26-da İsveçrənin “Mats Up” qrupu, 27-də isə İsveçin “Bobo Stenson trio”su caz həvəskarlarının qarşısında çıxış edib.
Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı barədə məşhur “Euronews” telekanalında da süjet yayımlanıb. Telekanalın əməkdaşı Volfanq Şpindler builki festivalın proqramının möhtəşəm olduğunu vurğulayıb.