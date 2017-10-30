Посол: Президенты Азербайджана и Турции наметят в Баку планы на будущее

2017-10-30 09:10 | www.oxu.az | 5

Посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим прокомментировал визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство «Анадолу», посол отметил, что сегодня президент Турции примет участие в церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

«Эта железная дорога, которая соединит Китай c Лондоном», - сказал Х. Ибрагим.

Дипломат напомнил также, что завтра состоится очередное заседание азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня с участием президентов обеих стран.

«Турция - стратегический партнер Азербайджана, и мы полагаемся на братскую страну. Сотрудничество между нашими странами динамично развивается. На очередном заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня будут обсуждаться вопросы и проекты глобального значения. По их итогам президенты наметят планы совместных действий на будущее. Товарооборот между самой крупной экономикой Ближнего Востока и Юго-Восточной Европы и лидером Южного Кавказа растет. В результате складываются совершенно новые региональные реалии», - отметил дипломат.

Коснувшись сотрудничества в военной области, посол подчеркнул, что Турция имеет одну из самых мощных армий мира, а Азербайджан – самую современную армию в регионе.

«Укрепление сотрудничества двух стран в военной сфере в значительной степени способствует безопасности на Черном и Каспийском морях», - сказал Х.Ибрагим.

A.M.