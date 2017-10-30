США начинают крупные ядерные учения

2017-10-30 09:17 | www.oxu.az | 5

США 30 октября начинают учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром", в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир сообщил, что США заранее предупредили Россию об этом учении, как того требует двустороннее соглашение.

"Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее", - отметил Магуир.

Он указал, что, к примеру, Китай, который также обладает ядерным оружием, не был проинформирован об учениях, поскольку у США нет с Пекином подобного соглашения.

Представитель командования США также напомнил, что "Глобальный гром" проводится ежегодно. В ходе учений будут отрабатываться возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.

Н.О.