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Официальный курс маната к мировым валютам на 30 октября (версия 2)

2017-10-30 09:38 | www.trend.az | 4

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:20)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 октября установлен на уровне 1,7002 и 1,9751 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

30.10.2017

1 доллар США

1 USD

1.7002

1 евро

1 EUR

1.9751

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3054

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0966

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8574

1 бразильский реал

1 BRL

0.5253

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1205

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1513

1 чешская крона

1 CZK

0.0771

1 чилийский песо

1 CLP

0.2676

1 китайский юань

1 CNY

0.2559

1 датская крона

1 DKK

0.2654

1 грузинский лари

1 GEL

0.6636

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.0262

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2355

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0125

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2035

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7047

1 израильский шекель

1 ILS

0.4822

1 канадский доллар

1 CAD

1.3257

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6261

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4011

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0889

1 молдавская лея

1 MDL

0.0984

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2087

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4652

1 российский рубль

1 RUB

0.0293

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2453

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3836

1 турецкая лира

1 TRY

0.4502

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0563

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4858

1 украинская гривна

1 UAH

0.0634

100 японских иен

100 JPY

1.4966

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1638

Золото (1 унция)

1 XAU

2153.2183

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.4443

Платина (1 унция)

1 XPT

1559.0834

Палладий (1 унция)

1 XPD

1652.5944

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