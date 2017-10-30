Официальный курс маната к мировым валютам на 30 октября (версия 2)

2017-10-30 09:38 | www.trend.az | 4

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:20)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 октября установлен на уровне 1,7002 и 1,9751 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов 30.10.2017 1 доллар США 1 USD 1.7002 1 евро 1 EUR 1.9751 1 австралийский доллар 1 AUD 1.3054 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0966 100 белорусских рублей 100 BYR 0.8574 1 бразильский реал 1 BRL 0.5253 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4629 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1205 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1513 1 чешская крона 1 CZK 0.0771 1 чилийский песо 1 CLP 0.2676 1 китайский юань 1 CNY 0.2559 1 датская крона 1 DKK 0.2654 1 грузинский лари 1 GEL 0.6636 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2179 1 индийская рупия 1 INR 0.0262 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.2355 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0125 100 иранских риалов 100 IRR 0.0045 1 шведская крона 1 SEK 0.2035 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7047 1 израильский шекель 1 ILS 0.4822 1 канадский доллар 1 CAD 1.3257 1 кувейтский динар 1 KWD 5.6261 1 казахский тенге 1 KZT 0.0051 1 киргизский сом 1 KGS 0.0248 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1127 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4011 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0889 1 молдавская лея 1 MDL 0.0984 1 египетский фунт 1 EGP 0.0964 1 норвежская крона 1 NOK 0.2087 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0211 1 польский злотый 1 PLN 0.4652 1 российский рубль 1 RUB 0.0293 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2453 1 саудовский риал 1 SAR 0.4534 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3836 1 турецкая лира 1 TRY 0.4502 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0563 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1932 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4858 1 украинская гривна 1 UAH 0.0634 100 японских иен 100 JPY 1.4966 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1638 Золото (1 унция) 1 XAU 2153.2183 Серебро (1 унция) 1 XAG 28.4443 Платина (1 унция) 1 XPT 1559.0834 Палладий (1 унция) 1 XPD 1652.5944

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