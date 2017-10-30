Россия и Китай обсудят создание оборудования против кибератак

2017-10-30 09:40 | www.trend.az | 5

РФ и КНР договорились обсудить вопросы создания телекоммуникационного оборудования для противодействия возможным кибератакам, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в понедельник после заседания российско-китайской межправительственной комиссии по подготовке встреч глав правительств двух стран, передает РИА Новости.

"Договорились о том, что на одной из ближайших площадок партнерства между Россией и Китаем мы обсудим вопросы создания доверенного телекоммуникационного оборудования для того, чтобы воспрепятствовать возможным кибератакам", — сказал российский вице-премьер.

Он подчеркнул, что "мы делились этой информацией с нашими китайскими коллегами, делились информацией о количестве киберпроисшествий против Китая и против России и считаем, что в рамках БРИКС есть все основания эту тему поднять и создавать систему защиты критически важной инфраструктуры".

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