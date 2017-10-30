Цены на нефть стабильны: Brent — выше $60

2017-10-30 09:49 | www.trend.az | 5

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов в понедельник, Brent держится у максимума с июля 2015 года, WTI - у самого высокого уровня с февраля текущего года, передает агентство Интерфакс.

По данным Baker Hughes, число эксплуатируемых в США нефтяных буровых установок выросло на одну - до 737 на прошлой неделе.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени уменьшилась на 1 цент (0,02%) - до $60,43 за баррель.

Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 3 цента (0,06%) - до $53,93 за баррель. По итогам сессии в пятницу котировка фьючерса на Brent поднялась на $1,14 (1,9%), до $60,44 за баррель, на WTI - на $1,26 (2,4%), до $53,90 за баррель.

За неделю нефть марки Brent подорожала на 4,7%, WTI - на 4%.

Участники рынка продолжают обсуждать перспективы дополнительных ограничений нефтедобычи на заседании ОПЕК в Вене 30 ноября. "Если ОПЕК и ее союзники согласуют расширение ограничений добычи, к 2019 году произойдет сдвиг в сторону дефицита нефти", - считает главный рыночный аналитик AvaTrade Эдриенн Мерфи.

Однако при $60 за баррель американские производители сланцевой нефти могут повысить добычу, сведя усилия ОПЕК+ на нет, отмечает эксперт.

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