Роухани отказал Трампу в личной встрече

2017-10-30 09:33 | www.oxu.az | 5
Президент США Дональд Трамп предлагал иранскому президенту Хасану Роухани провести личную встречу в рамках Генассамблеи ООН, однако тот отверг предложение, сообщает Оxu.Az со ссылкой на агентство Fars.
Впервые об этом рассказал аналитик Махди Фазаэли.
«Президент США Трамп пригласил президента Роухани на личную встречу в ходе визита Роухани в Нью-Йорк для участия в ежегодной конференции в сентябре, однако наш президент отверг предложение», - рассказал аналитик.
Он добавил, что французский президент Эммануэль Макрон также попробовал выступить в роли посредника между двумя главами государств, но добиться их встречи ему не удалось.