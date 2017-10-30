Роухани отказал Трампу в личной встрече

2017-10-30 09:33 | www.oxu.az | 5

Президент США Дональд Трамп предлагал иранскому президенту Хасану Роухани провести личную встречу в рамках Генассамблеи ООН, однако тот отверг предложение, сообщает Оxu.Az со ссылкой на агентство Fars.

Впервые об этом рассказал аналитик Махди Фазаэли.

«Президент США Трамп пригласил президента Роухани на личную встречу в ходе визита Роухани в Нью-Йорк для участия в ежегодной конференции в сентябре, однако наш президент отверг предложение», - рассказал аналитик.

Он добавил, что французский президент Эммануэль Макрон также попробовал выступить в роли посредника между двумя главами государств, но добиться их встречи ему не удалось.

Н.Г.

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