Российский посол рассказал, чего ждет от переговоров по Сирии в Астане

2017-10-30 10:00 | www.trend.az | 5

Посол России в Казахстане Михаил Бочарников надеется, что седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане станет ещё одним шагом на пути к миру в этой стране, передает РИА Новости.

По его словам, "Казахстан сегодня вносит значительный вклад в мирное урегулирование в Сирии".

"В Астане начинается уже седьмая международная встреча по Сирии, которая, как мы надеемся, станет ещё одним шагом на пути к миру в этой стране", — сказал Бочарников ходе встречи комитетов мажилиса (нижней палаты) Казахстана и Государственной думы РФ.

Он подчеркнул, что "именно в Астане на предоставленной Казахстаном переговорной площадке удалось достичь прорыва в налаживании политического диалога между правительством Сирии и сирийской оппозиции и благодаря договорённостям о зонах деэскалации существенно снизить уровень вооружённого противостояния и насилия".

Ранее МИД Казахстана сообщил, что все стороны переговоров по Сирии подтвердили свое участие в седьмой встрече в рамках астанинского процесса. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. По данным ведомства, в предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а в качестве наблюдателей — представители ООН, США и Иордании.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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