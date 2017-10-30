Россия планирует сократить военное присутствие в Сирии

2017-10-30 10:14 | www.trend.az | 5

Российские власти рассматривают возможность вывода из Сирии части военного контингета, передает Коммерсантъ со ссылкой на военно-дипломатические источники.

Ограниченные силы, включая системы противовоздушной обороны, планируется сохранить на базах в Хмеймиме и Тартусе. В числе попадающих под сокращение подразделений — смешанная авиагруппа воздушно-космических сил.

В случае принятия такого решения смешанная авиагруппа воздушно-космических сил будет сокращена, но системы противовоздушной обороны в Сирии останутся.

«В любом случае последнее слово будет за верховным главнокомандующим Владимиром Путиным», — сказал один из собеседников «Коммерсанта».

В то же время газета подчеркивает, что в Минобороны официально не подтвердили наличие планов по сокращению группировки ВС России в Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «подобные решения не анонсируются».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.