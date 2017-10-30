Новруз Мамедов: «Открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс - историческое событие»

2017-10-30 11:21 | www.apa.az | 5

«Открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс - историческое событие».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов. Он отметил, что 2017 год запомнится как одна из самых успешных страниц в истории независимого Азербайджана: «Среди исторических событий XXI века - подписание Контракта нового века и открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, которая объединит страны и народы двух континентов».