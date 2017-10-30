Дан старт тренингам по запретам на железных дорогах коммерческого типа

2017-10-30 11:34 | www.apa.az | 5

Посольство США дало старт тренингам по запретам на железных дорогах коммерческого типа.

Как сообщает АПА, в тренингах, которые пройдут с 30 октября - 13 ноября, примут участие специалисты из США. Они поделятся с сотрудниками органов пограничной охраны из Азербайджана и Грузии, досматривающими пассажирские и грузовые поезда, пересекающие международные границы, опытом и навыками по осуществлению бесконтактных проверок, в том числе с использованием контрольного оборудования.

Цель мероприятия заключается в повышении опыта соответствующих служб Азербайджана и Грузии в сфере выявления нелегальных грузов и пресечения незаконных перевозок.

В тренингах примут участие по 12 сотрудников таможни из Азербайджана и Грузии.

Выступая на церемонии открытия мероприятия посол США в Азербайджане Роберт Секута отметил, что тренинги направлены на расширение совместных усилий США, Грузии и Азербайджана по предотвращению распространения оружия массового поражения. По словам дипломата, между тремя странами налажено тесное сотрудничество в сфере пограничной безопасности.

Посол США подчеркнул необходимость выполнения каждым из государств своей части обязательств по укреплению пограничной безопасности, с тем, чтобы обеспечить благосостояние населения своих стран.

«Азербайджан и Грузия – транзитные территории, где существуют угрозы транспортировки оружия массового поражения. Международное сотрудничество в этой области необходимо», - сказал он.

В своей речи на церемонии зампредседателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров подчеркнул значимость тренингов. Он также указал на важность взаимодействия с Грузией при изучении международного опыта по вопросам пограничной безопасности.