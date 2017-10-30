Последние новости с фронта

2017-10-30 09:50 | www.oxu.az | 4

Армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 103 раза.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны.

ВС Армении с позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех, Барекамаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Неркин Кармирахбур, Мосесгех и Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Джафарли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Асрик Джырдахан и на безымянных высотах на территории Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Баш Карвенд, Абдинли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Э.А.

