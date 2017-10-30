Между «APA Holding» и иранской «Nəsle Fərda» подписано соглашение о сотрудничестве

2017-10-30 11:48 | www.apa.az | 6

В иранском городе Исфахан между местной медиа-структурой «Nəsle Fərda» («Будущее поколение») и «APA Holding» подписано соглашение о сотрудничестве.





Как сообщает тегеранское бюро АПА, соглашение подписали заместитель гендиректора «Nəsle Fərda» Али Шарифманеш и президент «APA Holding» Вюсаля Маиргызы.





Согласно документу, между двумя агентствами будут установлены сотруднические связи. Соглашение предусматривает организацию взаимных визитов делегаций обоих средств массовой информации для обмена новостями, фотографиями, видеосъемками, а также обмена опытом и т.д.





Медиа-структура «Nəsle Fərda» создана 26 лет назад. В рамках структуры издаются одна массовая газета, распространяемая по всему Ирану, провинциальная газета, распространяемая в Исфахане, еженедельный спортивный журнал, ежемесячный туристический журнал «Sepah gərdeşgəri» и еще журнал о здоровье.





После подписания соглашения Вюсаля Маиргызы подробно проинформировала гендиректора «Nəsle Fərda» о деятельности «APA Holding».Она сказала, что культура Азербайджана и Ирана имеет общие моменты: «Исфахан как центр туризма представляет для нас очень большое значение. Для нас важно сотрудничество с вами, потому что вы находитесь в Исфахане – туристическом центре Ирана. Число прибывающих из Ирана в Азербайджан туристов растет. Мы рады, что иранцы еще ближе познакомились с Азербайджаном».

В.Маиргызы сказала, что азербайджанский народ любит путешествовать, и в частности для них особо привлекателен Иран: «Однако в некоторых случаях до людей доводится неверная информация, и они не могут понять, куда выгоднее совершать путешествия. Двустороннее сотрудничество и распространение информации в этой сфере поможет предотвратить подобные случаи».

Али Шарифманеш отметил, что подписание соглашения с такой структурой как «APA Holding» - радостное событие: «Мы пришли к решению, что APA хороший выбор для совместного сотрудничества. Мы продолжим сотрудничество со всеми международными медиа-структурами».

В конце В.Маиргызы оставила запись в памятной книге «Nəsle Fərda».

Отметим, руководитель «APA Holding» Вюсаля Маиргызы выступит на конференции руководителей СМИ, которая будет проведена в университете, действующем при Иранском государственном телевидении. Также ожидается ее выступление на международной выставке-фестивале.