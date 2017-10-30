Северная Корея продолжит запуски космических спутников

2017-10-30 10:04 | www.oxu.az | 5

Северокорейские власти объявили о своих планах продолжить разработку космической программы и вывести на околоземную орбиту больше спутников, сообщает Оxu.Az со ссылкой на агентство Рёнхап.

Некоторые страны манипулировали резолюциями ООН по санкциям против нас и препятствовали развитию космической системы суверенной страны. Это недопустимо, отмечает издание.

В соответствии с пятилетней программой развития космоса КНДР разместит в космосе большее количество спутников, в том числе стационарных, поскольку страна "стремится улучшить свою экономику и жизнь своих граждан".

Н.Г.

