Во время азиатского турне Трампа в регионе будут находиться сразу три авианосца США

2017-10-30 10:33 | www.trend.az | 4

Сразу три американских атомных авианосца будут находиться в западной части Тихого океана в то время, когда президент США Дональд Трамп начнет свое первое 10-дневное азиатское турне с визита в Японию 5 ноября.

Пентагон уже передислоцировал с западного побережья США в зону оперативной ответственности своего 7-го флота, располагающегося в порту японского города Йокосука, авианосцы Nimitz и Theodore Roosevelt вместе с кораблями сопровождения. Приписанный к базе ВМС в Йокосуке авианосец Ronald Reagan как раз завершил 26 октября учения с южнокорейскими кораблями в районе Корейского полуострова.

Как сообщает военный еженедельник Defence News со ссылкой на источники в командовании ВМС США, хотя о проведении совместных маневров трех авианосцев пока официально не объявлялось, соответствующий план в настоящее время дорабатывается, передает ТАСС.

Трамп по пути в Японию остановится 3 ноября на Гавайях, где проведет совещание с главой Тихоокеанского командования США. После Токио он посетит Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Белый дом не скрывает, что главная цель этой поездки - договориться об усилении дипломатического и экономического давления на Пхеньян с тем, чтобы обуздать его ядерные амбиции.

В последние месяцы Трамп неоднократно называл лидера КНДР Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой" и грозил обрушить на Пхеньян "огонь и ярость", если тот попытается нанести ракетный или еще какой удар по США или их союзникам.

"Вряд ли США собираются начинать войну в то время, как президент будет находиться в регионе", - приводит Defence News слова капитана ВМС США в отставке, работающего аналитиком в исследовательском центре в поддержку новой американской безопасности, Джерри Хендрикса. По его мнению, сосредоточение сразу трех авианосцев не так далеко от Корейского полуострова - это, скорее, проявление "силовой дипломатии", а не приготовление к военной операции.

Три авианосные ударные группы - "это также своеобразный сигнал Китаю", который "ведет себя агрессивно в Южно-Китайском море и ведет споры за острова" с Филиппинами и Вьетнамом, добавил Хендрикс. "Я не удивлюсь, если учения трех авианосцев пройдут именно там, чтобы продемонстрировать, что США и дальше будут пользоваться своим правом на свободу мореплавания там, где они захотят", - заметил аналитик.

У Трампа - впечатляющая поддержка

Пентагон в последний раз собирал три авианосца в одном месте в 2007 году, отметил в конце минувшей недели представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Три авианосца с кораблями сопровождения - это около 20 тыс. военнослужащих, сотни самолетов и вертолетов, ракеты и артиллерия. Как подчеркнул Хендрикс, именно столько авианосцев в идеале требуется для решения какой-то крупной оперативной задачи. Все дело в том, пояснил он, что один авианосец может беспрерывно вести боевые операции в течение 12-14 часов, затем необходимо прекратить все полеты, чтобы провести техобслуживание и ремонт расположенных на палубе взлетно-посадочных полос и самолетов, а также дать экипажу передохнуть. Два авианосца могут обеспечить проведение операции круглосуточно, но только в течение шести дней подряд. На седьмой день один корабль должен прекратить на сутки все полеты, а на восьмой день - второй.

"Но когда у вас есть три авианосца, то операция может продолжаться 24 часа в сутки все 365 дней в году", - заметил Хендрикс.

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