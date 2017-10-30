Каталонцы Франции готовы принять Пучдемона

2017-10-30 10:10 | www.oxu.az | 4
Две каталонские ассоциации во Франции выразили готовность принять у себя Карлеса Пучдемона, отстраненного от власти главу Каталонии и членов его правительства, если те будут спасаться от возможного тюремного заключения.
Оxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ сообщает, что с таким заявлением выступил глава комитета за самоопределение Северной Каталонии Робер Касановас.
Робер Касановас сказал, что готов предоставить в распоряжение Пучдемона и его семьи свою виллу в городе Теза.