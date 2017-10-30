Растет число грузинских телеканалов, транслируемых азербайджанским спутником

2017-10-30 10:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Телекоммуникационный спутник Азербайджана Azerspace-1 приступил к вещанию программ грузинского телеканала Iberia TV, сообщает в понедельник информационный портал FlySat, который публикует таблицы частот спутников.

По данным FlySat, в настоящее время посредством спутника осуществляется вещание ряда грузинских теле- и радиоканалов, в числе которых Vector A.G, 1 TV Georgia (encrypted with BISS during matches), Ajara TV HD, Imedi TV HD, GDS TV, Imedi News, TV Pirveli, Palitra News, Obieqtivi, TV 25 Georgia, Saperavi TV, Trialeti TV, 1 Georgia (Radio), Ajara (Radio), Saz.Mau (Radio), Imedi (Radio) и Iveria (Radio).

Пакет доступен на частоте 11095 MHz (скорость: 30000, поляризация – H, FEC - 5/6).

Общее число транслируемых через азербайджанский спутник теле- и радиоканалов достигает 130. Спутник размещен на орбитальной позиции в 46 градусов восточной долготы.

Запуск первого телекоммуникационного спутника Азербайджана Azerspace-1 был осуществлен восьмого февраля 2013 года.

Спутник предназначен для предоставления услуг цифрового ТВ, создания мультисервисных сетей VSAT и обеспечения правительственной связи. В зону обслуживания Azerspace-1 входят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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