Парламентское большинство Грузии возможно инициирует конституционные поправки уже сегодня

2017-10-30 10:41 | www.trend.az | 4

Новые конституционные изменения будут инициированы, предположительно, на сегодняшнем заседании бюро парламента, передает "Грузия Online".

Речь идет о внесении изменений в ново принятую парламентом Конституцию, которые касаются разового допуска избирательных блоков – на парламентских выборах 2020 года, отмены системы «бонусов», исправления статьи о свободе вероисповедания и полномочий Конституционного суда в связи с выборами.

После инициирования проекта создастся комиссия по всенародному обсуждению, которая будет работать в течение одного месяца.

Как заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, проект конституционных изменений в двух чтениях будет принят до 15 декабря. В третьем чтении проект примут на весенней сессии.

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