Президент Турции: «Мы проклинаем оккупационную политику Армении и ее последние провокации, направленные против гражданского населения»

2017-10-30 12:02 | www.apa.az | 4

«Нагорно-карабахский вопрос – кровоточащая рана как Азербайджана, так и Турции. К сожалению, до тех пор, пока Армения не прекратит оккупацию территорий Азербайджана, это вопрос решен не будет».

Об этом в интервью АПА, «Тренд» и «АЗЕРТАДЖ» заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер сказал, что оккупации немедленно должен быть положен конец на основе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана.

«Мы проклинаем оккупационную политику Армении и ее последние провокации, направленные против гражданского населения. Такие действия никак не могут способствовать миру в регионе.

Мы считаем, что для урегулирования нагорно-карабахской проблемы международная общественность во главе с Минской группой должны работать активнее. Мы, как и всегда, и в этом вопросе продолжим поддерживать Азербайджан в его справедливом деле», - подчеркнул Эрдоган.