Глава МИД Грузии: «БТК – новый мост, объединяющий Европу и Азию»

2017-10-30 12:02 | www.apa.az | 6
«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - новый мост, объединяющий Европу и Азию».
Как сообщает местное бюро АПА, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
По словам министра, который назвал сдачу в эксплуатацию железнодорожной линии успехом, проект направлен на экономическое развитие, создание новых возможностей, мир и стабильность.
«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет большое значение для наших стран, региона и Центральной Азии», - отметил М. Джанелидзе.