На юге Индии не менее 12 человек стали жертвами ДТП с грузовиком

2017-10-30 11:09 | www.trend.az | 6

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 30 получили травмы в результате ДТП в индийском штате Карнатака, передает РИА Новости со ссылкой на издание New Indian Express.

Инцидент произошел в воскресенье вечером в округе Мандья на участке шоссе Маддур-Кунигал. Грузовик, в кузове которого находились несколько десятков человек, врезался в дерево. По данным издания, пассажиры возвращались в Майсур со свадьбы.

ДТП произошло, когда водитель пытался обогнать шедший впереди автомобиль. Два человека погибли на месте, остальные скончались в больнице.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут более 400 человек, за год жертвами ДТП становятся более 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.

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