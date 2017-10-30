КР призывает ВТО и ЕЭК воочию убедиться в последствиях проблемы на кыргызско-казахстанской границе

2017-10-30 11:21 | www.trend.az | 6

Предприниматели Кыргызстана предлагают Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Всемирной торговой организации (ВТО) создать специальные группы для дачи независимой оценки ситуации на кыргызско-казахстанской границе. С данным предложением сегодня в ходе пресс-конференции в агентстве «Кабар» выступили представителями бизнес-ассоциаций Кыргызстана.

Президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева отметила, что вышеуказанным организациям следует воочию убедиться степени серьезности данной проблемы.

«В связи с задержкой грузов здесь страдают очень многие наши перевозчики. Кыргызстанские перевозчики уже теряют свои позиции на многих рынках. Мы ожидаем уже с 1 октября создания независимой комиссии со стороны ЕЭК, чтоб она провела несколько дней на самых уплотненных КПП между Кыргызстаном и Казахстаном и дала свою оценку. Со стороны бизнес-сообщества мы готовы в нее войти», - сказала Ускенбаева.

Он отметила, что данный шаг необходим для скорейшего разрешения проблем с границей.

«Также мы просим созвать рабочую группу при каком-либо государственном органе нашей страны, куда войдут и бизнесмены. Это необходимо для того, чтобы была создана горячая линия, куда смогут обращаться мелкие предприниматели, которые мы не можем одночасно охватить», - добавила Ускенбаева.

Она подчеркнула, что если бизнес-сообщества стран-участниц ЕАЭС не объединятся, то проблема будет нарастать дальше и приведет к определенному кризису.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.