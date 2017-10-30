Эрдоган: «TANAP имеет решающее значение в удовлетворении растущего с каждым годом спроса на газ в Турции»

2017-10-30 12:05 | www.apa.az | 5

«Проект TANAP имеет большое стратегическое значение с точки зрения обеспечения энергобезопасности Европы. Строительные работы идут по плану, надеюсь, что трубопровод будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время».

Как передает АПА-Экономикс, об этом в интервью АПА, «Тренд» и «АЗЕРТАДЖ» заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, TANAP имеет решающее значение в удовлетворении растущего с каждым годом спроса на газ в Турции: «Добыча газа с месторождения Шахдениз также внесет вклад в дело энергетической диверсификации Европы.

Объем поставок газа в рамках первой фазы TANAP учтен при расчете турецкого спроса на газ на предстоящий период. В то же время, продолжаются работы по проекту «Турецкий поток». Мы готовы рассмотреть новые проекты по восточному средиземноморью и Ираку. Газ восточного средиземноморья превратился в новую альтернативу в деле диверсификации поставок газа. Турция участвует в проекте самого выгодного и короткого маршрута поставок в Европу. Мы продолжим инвестиционные вложения, нацеленные на превращение Турции в торговый центр по газу и энергии».