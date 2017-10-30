Россия выводит часть войск из Сирии

2017-10-30 10:20 | www.oxu.az | 6

Российские власти рассматривают вариант с выводом из Сирии части своих военных сил и средств, сообщает Оxu.Az со ссылкой на «Коммерсантъ».

Издание, приводя данные Минобороны, сообщает, что Дамаск контролирует 95 процентов территории, поэтому масштабной поддержки Москвы уже не требуется. В случае принятия такого решения смешанная авиагруппа воздушно-космических сил будет сокращена, но системы противовоздушной обороны в Сирии останутся.

«В любом случае последнее слово будет за верховным главнокомандующим Владимиром Путиным», - сказал один из собеседников «Коммерсанта».

В то же время газета подчеркивает, что в Минобороны официально не подтвердили наличие планов по сокращению группировки ВС России в Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «подобные решения не анонсируются».

Н.Г.

