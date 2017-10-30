Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут

2017-10-30 10:23 | www.oxu.az | 6

Американский актер Кевин Спейси объявил о своей гомосексуальности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, oб этом он написал в твиттере.

«Близкие ко мне люди знают, что на протяжении всей жизни у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин и у меня были романтические встречи с ними, и теперь я выбираю продолжать жить как открытый гей», - написал актер.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что актер из сериала Star Trek Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.

«Я глубоко уважаю и восхищаюсь Энтони Рэппом как актером. Я более чем шокирован этой историей. Я честно не помню этой встречи, она должна была быть около 30 лет назад», - написал актер, принеся извинения за свое поведение.

Спейси отметил, что именно эта история заставила его открыто объявить о своей гомосексуальности.

A.C.

