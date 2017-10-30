Отдых на зимних курортах Грузии может подорожать

2017-10-30 11:34 | www.trend.az | 6

Отдых на зимних курортах Грузии может подорожать. Часть владельцев гостиниц говорят, что из-за подорожавшего тарифа газа и нестабильности национальной валюты они не смогут сохранить прошлогодние цены, передает "Бизнес Грузия".

В то же время часть владельцев семейных гостиниц заявили "Фортуне", что не собираются поднимать цену услуги.

Бакуриани

По заявлению владельца одного из номеров в гостинице "Имерети", несмотря на рост коммунальных налогов, этой зимой останутся прежние тарифы.

"Я не собираюсь поднимать тариф, несмотря на повышение тарифа газа, я смогу сохранить цену"- заявил он "Фортуне".

Еще одно частное лицо, владеющее в Бакуриани квартирой, заявил, что у него почти все на электроэнергии, поэтому рост тарифа газа не повысит стоимость его комнаты.

Однако в гостинице "Мгзавреби" заявили, что так же как всегда, в связи с наступлением активного сезона, цена изменится.

"Цены зимой возрастут, но здесь цена тарифа газа ни при чем"- заявили представители гостиницы.

Гудаури

Примерно то же самое положение и в Гудаури. Часть владельцев гостиниц говорят, что цены не изменятся, а часть сохранение прежнего тарифа считает невообразимым.

Представитель семейной гостиницы "Гудаури хат" заявил радио "Фортуне", что их рост тарифа газа не коснулся, и соответственно, не собираются повышать стоимость услуг.

"Мы и без того платили коммерческую сумму, и этот рост нас не коснулся"- заявил представитель гостиницы.

Представитель гостиницы "Трусо" в Гудаури Леван Карикашвили говорит, что у них нет и малой возможности сохранить цены, и они будут вынуждены принять решение.

"Абсолютно все подорожало. Мы вынуждены поднять цену, не на убытки же работать? Когда коммунальные налоги повышаются, автоматически все дорожает. Вы не назовете мне ни один сегмент услуги, где цена не поднялась.

Пока не решено, насколько лари подорожают услуги, подсчитаем, и увидим"- говорит Леван Карикашвили.

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