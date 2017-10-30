В Индии обрушился пешеходный мост, десятки человек пострадали

2017-10-30 11:36 | www.trend.az | 6

Старый металлический мост обрушился в понедельник в деревне индийского штата Керала на юго-западе страны, один человек погиб, 57 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на местный новостной портал Oneindia News.

Инцидент произошел около 10.30 по местному времени (8.00 мск). По данным портала, во время происшествия на мосту находились около 70 сотрудников компании Kerala Minerals and Metals.

Все пострадавшие доставлены в местные больницы. Власти не исключают, что в результате обрушения моста несколько человек могли утонуть в озере, проводится поисковая операция.

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