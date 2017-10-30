Эрдоган: «Отправкой первого состава по БТК мы объявляем о создании прямого железнодорожного сообщения от Лондона до Китая»

2017-10-30 12:06 | www.apa.az | 6

«Сегодня отправляется первый состав по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, которая имеет стратегическое значение для всего региона, в частности для Азербайджана, Грузии и Турции. Таким образом, мы объявляем о создании прямого железнодорожного сообщения от Лондона до Китая».

Как передает АПА-Экономикс, об этом в интервью АПА, «Тренд» и «АЗЕРТАДЖ» заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, в настоящее время грузоперевозки из Китая до Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран по Южному и Северному коридору, включая морской путь, занимают 45-62 дня. «Со сдачей в эксплуатацию БТК этот срок сократится до 12-15 дней».

Президент Турции добавил, что объем грузоперевозок из Китая в Европу составляет более 240 млн. тонн. «Если по Центральному коридору, проходящему через наши страны, будет проходить хотя бы 10% этих грузов, то это уже составляет 24 млн. тонн. Перевозить эти грузы будет выгодней по БТК за счет экономии времени. Наряду с экономическими преимуществами, будут обеспечены мир, безопасность, стабильность, социальное благополучие. Поток информации, наряду с грузовым и пассажирским потоком, внесет свой вклад в развитие наших стран в глобальном масштабе».