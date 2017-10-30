Эрдоган: «Азербайджан является важной страной в сфере пресечения перехода в Сирию иностранных террористов»

2017-10-30 12:09 | www.apa.az | 6

«Террористические организации DAEŞ, PKK,PYD,YPG,DHKP-C и MLKP ничем не отличаются друг от друга. У них единая цель – ослабить Турцию».

Как сообщает АПА, об этом в интервью АПА, ТРЕНД и АЗЕРТАДЖ заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В прошлом году мы предотвратили предпринятую FETÖ самую вероломную в нашей истории попытку государственного переворота, ставшую причиной гибели 250 и ранения 2193 граждан Турции. Этого удалось достичь благодаря тому, что наша нация продемонстрировала, что едина душой и телом перед лицом терроризма и террористических организаций. Хочу выразить особую благодарность моему дорогому брату Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана за солидарность в борьбе с этой вероломной организацией. Знаю, что азербайджанский народ выступил с нами с одной позиции в ночь 15 июля, следил за новостями из Турции, искренне желал, чтобы предательский переворот потерпел неудачу. Это еще раз демонстрирует, насколько сильно братство Турции и Азербайджана. FETÖ является источником опасности для всех стран, на территории которых присутствует. Поэтому мы довольны мерами, принятыми в Азербайджане против структур FETÖ»,-сказал глава турецкого государства.

По его словам, как и во всех сферах, Турция и Азербайджан осуществляют тесное сотрудничество в деле борьбы с терроризмом.

«Между уполномоченными органами наших стран проводится обмен разведданными и информацией, в то же время, ускоренными темпами продолжается сотрудничество в сфере оперативной деятельности. Азербайджан является важной страной в сфере пресечения перехода в Сирию иностранных террористов и выполняет полезную работу в этом направлении», - подчеркнул президент Турции.