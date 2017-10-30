Дутерте призвал «кого-нибудь» уговорить Ким Чен Ына на переговоры

2017-10-30 10:28 | www.oxu.az | 5

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что «кто-нибудь» должен поговорить с лидером КНДР Ким Чен Ыном и убедить его сесть за стол переговоров для обсуждения ядерной проблемы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает новостной интернет-портал GMA News.

«Все лидеры соглашаются с тем, что это опасный человек. Нужно помнить, что он лидер своего народа. Кем бы он себя ни провозглашал, кто-то должен с ним поговорить. Хорошо, если Америка, Япония, Южная Корея поговорят с Ким Чен Ыном и убедят его сесть за стол переговоров», - сказал Дутерте перед началом визита в Японию.

Визит президента Филиппин в Японию продлится до 31 октября. Это второй визит Дутерте в эту страну, первый состоялся в октябре прошлого года. За это время лидеры двух стран провели три встречи.

КНДР в последние месяцы провела ряд ракетных пусков и шестое по счету ядерное испытание, на этот раз — водородной бомбы. Совет Безопасности ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против КНДР.

Н.О.