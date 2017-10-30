Новруз Мамедов: 2017 год войдет в историю независимого Азербайджана как одна из самых ярких страниц

2017-10-30 12:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - 2017 год войдет в историю независимого Азербайджана как одна из самых ярких страниц. Об этом в понедельник, на своей странице в Twitter, написал помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

«В ряду великих исторических событий – после подписания Контракта Нового, 21-го века – сегодня открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, сближающей страны и народы двух континентов. Пусть удача всегда сопутствует тебе, Азербайджан!», - пишет Новруз Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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