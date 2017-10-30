На планете Церера обнаружили следы древнего океана

2017-10-30 10:35 | www.oxu.az | 5

Астрономам удалось выяснить, что раньше на карликовой планете Церера был жидкий океан.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Journal of Geophysical Research.

На это указывает тот факт, что поверхность планеты состоит из ледяных и каменистых частиц.

«Плотность поверхности наиболее соответствует смеси пород, льда, соли и клатрата», - утверждают астрономы.

Считалось, что ближе к центру Цереры водного льда больше и на определённой глубине тепло от ядра карликовой планеты превращало лёд в воду. Но вода не могла просуществовать долгое время: около 4 млрд лет назад она ушла в космос или просто замёрзла.

Н.О.