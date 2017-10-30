Он, она, окно, покойник…умопомрачительные ситуации Ниджата Кязымова (ФОТО)

2017-10-30 12:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в Баку представлен спектакль "Zorən şorgöz", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Комедия в двух действиях, поставлена на основе произведения английского драматурга Рэя Куни "Он, она, окно, покойник". Перевел произведение, а также выступил в качестве режиссера и актера - заслуженный артист Ниджат Кязымов.

Роли в спектакле также сыграли заслуженные артисты Нижат Кязымов, Аслан Ширин, Мехрибан Ханларова, Кязым Абдуллаев, Шалала Шахвеледгызы, актеры Рашад Бахтияров, Метлеб Абдуллаев, Ровшан Керимдухт и другие.

Художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, музыкальное оформление – Гамид Казымзаде, художник по свету – Рафаэль Гасанов.

Произведение Рэя Куни рассказывает о том, как маленькая ложь выливается в большие проблемы. А все началось с того, как главный герой решил тайно встретиться с секретаршей…Роскошный отель и парочка страстных любовников. Он – помощник премьер-министра, она – молодая секретарша. Тайное свидание неожиданно омрачает страшная находка – бездыханное тело на подоконнике! Что же делать? Вызвать полицию? Ни за что! Ведь это значит разоблачить себя! Труп надо спрятать! А дальше… умопомрачительные ситуации, граничащие с кошмаром!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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