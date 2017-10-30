Скончался известный азербайджанский диктор Рафиг Гусейнов

2017-10-30 12:08 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 71 году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался азербайджанский диктор, заслуженный деятель искусств, народный артист Рафиг Гусейнов, сообщает Trend Life.

Рафиг Гусейнов проходил лечение от онкологического заболевания (рак легких был обнаружен в 2013 году) в клинике Дюссельдорфа (Германия).

Рафиг Гусейнов родился 4 августа 1946 года в городе Шуша. Один из первых дикторов национального телевидения, который с 18 лет - на протяжении около 50 лет - работал в этой сфере. Начав свою карьеру в 60-х годах в качестве диктора, в 90-х уже один из руководителей АзТВ Рафиг Гусейнов ушел с телевидения. В 2007 году был назначен художественным руководителем телеведущих АзТВ.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)

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