Эрдоган: «Связи с Азербайджаном на уровне стратегического союзника – источник нашей особой радости и гордости»

2017-10-30 12:44 | www.apa.az | 6

«В январе этого года мы отметили 25-летие со дня возобновления дипломатических связей с Азербайджаном. То что восстановленные 25 лет назад связи с Азербайджаном сегодня находятся на уровне стратегического партнерства – источник нашей особой радости и гордости».

Об этом в интервью АПА, «Тренд» и «АЗЕРТАДЖ» заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции сказал, что со дня объявления Азербайджаном независимости и по сей день эта страна, уверенно руководимая президентом Ильхамом Алиевым, который продолжает намеченный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым курс, превратилась в регионе в неприступную крепость стабильности, сотрудничества, межкультурной толерантности.

«Двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном в соответствии с духом стратегического сотрудничества развиваются во всех сферах, в частности экономической, энергетической, военной, оборонной промышленности и безопасности.

Мы обсудим эти вопросы во время заседания Совета стратегического сотрудничества на высоком уровне. Во время заседания будут подписаны один Протокол и некоторые соглашения. Эти документы несомненно укрепят юридическую базу существующих двусторонних отношений. Мы довольны, что заседания Совета проводятся каждый год в систематическом порядке. В следующем году в нашей стране будет проведено 7-е заседание. Для нас будет честью принять моего дорогого брата Ильхама Алиева в нашей стране», - заявил он.