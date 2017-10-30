Месси не захотел играть с Азербайджаном

2017-10-30 10:47 | www.oxu.az | 7

Определился виновник отмены товарищеского матча между сборными Азербайджана и Аргентины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, проведения матчей со сборными Азербайджана и Украины не захотели ведущие футболисты южноамериканского коллектива во главе с Лионелем Месси.

Сообщается, что Ассоциация футбола Аргентины до товарищеского матча с Нигерией, запланированного на следующий год, намеревалась провести встречи с Азербайджаном и Украиной. Это желание было обосновано близостью обеих стран к России, которая примет чемпионат мира 2018 года. Однако в период положительного хода переговоров, ведущие футболисты посчитали целесообразным в первую очередь провести матч с Нигерией.

Причиной обсуждения с футболистами посредством капитана после разговора Ассоциации футбола Аргентины с главным тренером стала необходимость преодолеть долгую дорогу. Игрокам предложили на выбор Нигерию, Азербайджан и Украину, однако футболисты настояли на Нигерии.

Отметим, что матч Аргентина – Нигерия состоится 14 ноября в Краснодаре. Каждая из двух стран уже завоевала пропуск на чемпионат мира.

Э.А.

