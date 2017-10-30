Реджеп Тайип Эрдоган: Нагорно-карабахская проблема – это такая же кровоточащая рана для Турции, как и для Азербайджана

2017-10-30 12:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахская проблема – это такая же кровоточащая рана для Турции, как и для Азербайджана, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью азербайджанским агентствам TREND, АЗЕРТАДЖ и APA.

«К сожалению, до тех пор, пока Армения не прекратит оккупацию азербайджанских территорий, решить этот вопрос будет невозможно. Оккупации должен быть незамедлительно положен конец на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и международно-признанных границ Азербайджана. Наряду с захватнической политикой Армении, мы осуждаем ее провокации, мишенью которых в последнее время становится гражданское население. Подобные деяния никак не могут способствовать обеспечению мира в регионе. Считаем, что международное сообщество во главе с Минской группой ОБСЕ должно более активно работать по урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Мы, как и во всех вопросах, и в этом вопросе будем находиться рядом с Азербайджаном», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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