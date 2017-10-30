Делегация аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан посетила Астану

2017-10-30 12:11 | www.trend.az | 5

25-27 октября 2017 года официальная делегация аппарата Совета безопасности Республики Таджикистан во главе с Секретарем Совета безопасности РТ Абдурахимом Каххоровым по приглашению Помощника Президента Республики Казахстан-Секретарем Совета безопасности этой страны Владимира Джумаканова посетила Астану с рабочим визитом. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в аппарате Совета безопасности Таджикистана.

Сообщается, что во время встреч и переговоров стороны вопросы сотрудничества между аппаратами Совбезов двух стран, нынешнюю международную и региональную обстановку, в том числе военно-политическую обстановку в Исламской Республике Афганистан, сотрудничество в борьбе против терроризма и экстремизма, организованной преступности, незаконного оборота наркотиков, а также сотрудничество в сферах информационной, военной и военно-технической безопасности, в борьбе против незаконной миграции, в обеспечении нормативно-правовых условий для таджикских трудовых мигрантов в этой стране.

Стороны сошлись во мнении, что необходимо регулярно провести подобные двухсторонние рабочие совещания, где обсуждаются важные вопросы сотрудничества по обеспечению безопасности и в обеих странах и в регионе.

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