Погода не территории Азербайджана ухудшится

2017-10-30 12:50 | www.apa.az | 5

Порывистый северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17°, днем 18-22°, в Баку ночью 15-17°, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление понизится с 749 мм до 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром местами будут туман и изморось. Вечером в некоторых местах возможны грозы и дожди. Западный ветер временами кое-где усилится. Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 18-23°, в горах ночью 4-9°, днем 11-16° тепла.

С вечера 31 октября до утра 2 ноября в некоторых районах ожидаются грозы, временами – дожди. Местами возможен град. Западный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 3-5 градусов.

Уровень воды в реках может повыситься.